В Киеве нарушено движение трамваев и троллейбусов

Это связано с проблемами с электричеством

Редакция сайта ТАСС

© Chris McGrath/ Getty Images

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Движение по части трамвайных и троллейбусных маршрутов приостановлено в Киеве из-за проблем в электросетях. Об этом сообщили в столичной городской госадминистрации.

"Из-за колебаний напряжения в энергосистеме движение электротранспорта происходит с перебоями", - говорится в сообщении в телеграм-канале мэрии.

Уточняется, что остановлено движение на нескольких трамвайных и троллейбусных маршрутах. На некоторых из них на замену вышли автобусы.

В ночь на 22 октября на Украине действовало предупреждение о воздушной тревоге, в ряде областей страны прогремели взрывы, сообщалось о повреждении объектов инфраструктуры. Утром Минэнерго объявило о введении экстренных отключений света в большинстве регионов, а также в Киеве.