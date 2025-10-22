В Киеве нарушено движение трамваев и троллейбусов
Редакция сайта ТАСС
09:40
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Движение по части трамвайных и троллейбусных маршрутов приостановлено в Киеве из-за проблем в электросетях. Об этом сообщили в столичной городской госадминистрации.
"Из-за колебаний напряжения в энергосистеме движение электротранспорта происходит с перебоями", - говорится в сообщении в телеграм-канале мэрии.
Уточняется, что остановлено движение на нескольких трамвайных и троллейбусных маршрутах. На некоторых из них на замену вышли автобусы.
В ночь на 22 октября на Украине действовало предупреждение о воздушной тревоге, в ряде областей страны прогремели взрывы, сообщалось о повреждении объектов инфраструктуры. Утром Минэнерго объявило о введении экстренных отключений света в большинстве регионов, а также в Киеве.