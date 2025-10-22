Минфин ожидает два - три SPO госкомпаний в 2026 году

Замминистра финансов России Алексей Моисеев при этом отметил, что общий объем размещений составит в пределах 200 млрд рублей

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Министерство финансов России ожидает, что в 2026 году будет проведено два - три вторичных размещения акций (SPO) компаний с государственным участием совокупным объемом до 200 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, выступая на II Форуме Московской биржи по корпоративному управлению "Фундамент нового роста".

"В следующем году у нас ожидают 2-3 сделки на бирже на компании, которые уже торгуют", - сообщил Моисеев.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, будут ли это только SPO, замминистра добавил: "Пока у нас среди кандидатов SPO".

При этом он отметил, что общий объем размещений составит в пределах 200 млрд рублей. "По совокупному объему этого SPО понятно, в контексте того, что мы уже смотрим на удвоение капитализации, может быть там какие-то прикидки есть по деньгам, сколько... Наверное, это будет в пределах, я думаю, 200 миллиардов", - сказал Моисеев.

Замминистра также отметил, что программа по выводу активов на рынок продолжается в соответствии с ранее утвержденными планами.

