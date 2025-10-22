ЦБ считает важным закрепить вопрос об обязательности дивидендной политики

По словам первого зампредседателя Банка России Владимир Чистюхина, также принципиально важным будет принять нормативный акт, который определяет и устанавливает требования к маркировке ценных бумаг компаний, не раскрывающих информацию

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Банк России считает принципиально важным закрепление на уровне закона вопроса об обязательности дивидендной политики для компаний. Об этом в кулуарах форума Мосбиржи по корпоративному управлению "Фундамент нового роста" журналистам заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

"Ну, во-первых, для нас принципиально важным будет закрепление на уровне законодательства вопроса об обязательности дивидендной политики. И я очень надеюсь, что мы все-таки сумеем регулятивно этот вопрос описать и принять, - отметил он.

Также, по словам Чистюхина, принципиально важным будет принять нормативный акт, находящийся на рассмотрении в Министерстве юстиции, который определяет и устанавливает требования к маркировке ценных бумаг (облигаций и акций) компаний, не раскрывающих информацию.

"И одновременно с этим данный нормативный акт позволяет получить квазизамещение раскрытия информации посредством получения двух рейтингов кредитных рейтинговых агентств", - заключил он.