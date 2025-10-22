Минфин не поддержит предложения об увеличении налогов для банковского сектора

Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что бюджетная политика на предстоящие три года позволяет ЦБ давать больше возможностей для смещения ДКП

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Минфин не будет поддерживать предложения об увеличении налогов для банковского сектора. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

"В условиях действительно сегодня высоких процентных ставок мы понимаем, что эти ставки нужно снижать с тем, чтобы кредиты были более доступные. Как раз бюджет, который мы сегодня рассматриваем, бюджетная политика на предстоящие три года, позволяет Центральному банку давать больше возможностей для смещения денежно-кредитной политики. Поэтому предложения об увеличении налогов на банки мы не поддерживаем, поскольку это может навредить нашей экономике", - сказал он.

Министр также отметил, что вопрос о введении дополнительных налогов на роскошь можно рассматривать, но это не приведет к большим дополнительным поступлениям. "По идее, это можно рассматривать дополнительно в будущие периоды. Поэтому готовы работать в этих направлениях, но налоговые предложения, которые вы озвучили, мы не сможем поддержать", - сообщил Силуанов, отвечая на вопрос депутата.

Ранее Минфин РФ рассматривал вопрос об увеличении ставки налога на прибыль для банков, однако решение не было принято, в том числе - из-за снижения в таком случае дивидендов от госбанков.