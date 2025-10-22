В Приморье взыскали более 100 млн рублей с производителя вертолетов

Средства были взысканы по иску научно-производственного предприятия "Звезда" имени академика Г. И. Северина

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Приморского края взыскал с Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина более 100 млн рублей задолженности за поставку оборудования для вертолетов. Средства были взысканы по иску научно-производственного предприятия (НПП) "Звезда" имени академика Г. И. Северина, говорится в сообщении пресс-службы суда.

Авиационная компания "Прогресс" находится в Приморском крае, и производит вертолеты. Предприятие входит в холдинг "Вертолеты России". НПП "Звезда" входит в структуру "Роскосмоса", разрабатывает и производит продукцию для авиационной и космической отрасли.

"Решением арбитражного суда Приморского края удовлетворены исковые требования о взыскании задолженности свыше 100 млн рублей по договору поставки продукции для вертолетов К-52 <…> Между АО "Научно-производственное предприятие "Звезда" имени академика Г. И. Северина" (истец) и АО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина" (ответчик) заключен договор во исполнение государственного контракта по государственному оборонному заказу в интересах Министерства обороны РФ на изготовление и поставку продукции для вертолетов типа К-52М", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, с ответчика взыскано 93,3 млн рублей задолженности и 18 млн рублей неустойки. По данным материалов дела, первоначально научно-производственное предприятие требовало взыскать с авиационной компании 262,5 млн рублей основного долга и 17,4 млн рублей неустойки. В ходе рассмотрения иска "Прогресс" погасил часть долга и размер иска был пересмотрен. Согласно картотеке арбитражных дел, авиационная компания подала жалобу в пятый апелляционный арбитражный суд.