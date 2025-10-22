Комитет Госдумы одобрил упрощение увольнения недобросовестных сотрудников банков

Проект документа направлен на повышение эффективности мер, препятствующих участию работников кредитных организаций в мошеннической деятельности, а также улучшение качества банковского обслуживания, говорится в пояснительной записке

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который наделяет банки правом увольнять сотрудника за однократное грубое нарушение обязанностей по ведению депозитов и кредитованию клиентов, если оно причинило ущерб учреждению или его клиентам. Документ был инициирован группой депутатов.

Законопроектом предлагается наделить кредитную организацию как работодателя правом расторгнуть трудовой договор с работником за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей, связанных с открытием и ведением банковских счетов (вкладов) и (или) кредитованием клиентов, которое повлекло причинение ущерба кредитной организации и (или) ее клиентам. Также предусматривается возможность отстранения работника кредитной организации от работы на период проведения проверки по факту такого грубого нарушения, при этом заработная плата работнику начисляется в течение всего времени проведения проверки.

