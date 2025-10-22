В регионах Урала урожайность превысила показатели 2024 года

В 2025 году намолотили более 6,5 млн тонн зерна, выкопали 665 тыс. тонн картофеля, собрали 138 тыс. тонн овощей

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Урожайность по всем позициям в регионах Уральского федерального округа (УрФО) по итогам большей части сборов превышает показатели 2024 года. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жоги.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в регионах Уральского федерального округа намолочено почти 6,5 млн тонн зерна и зернобобовых, а общая урожайность составила 19,5 центнера с гектара. Также было собрано свыше 600 тыс. тонн картофеля и 136,8 тыс. тонн овощей открытого грунта, озимыми засеяно порядка 40 тыс. гектаров. "На сегодняшний день намолочено более 6,5 млн тонн зерна, накопано 665 тыс. тонн картофеля, собрано 138 тыс. тонн овощей, урожайность по всем позициям превышает прошлогоднюю", - говорится в сообщении с уточнением, что уборка урожая практически завершена, осталось собрать порядка 4% зерновых и картофеля, а также около 15% овощей открытого грунта.

По словам Жоги, хорошие показатели по урожаю -результат высокопрофессиональной работы аграриев, эффективного взаимодействия с органами власти и качественной поддержки со стороны государства.

Отмечается, что с 29 по 31 октября в Екатеринбурге пройдет XIII Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа, на которой регионы Урала представят разнообразную продукцию: мясные деликатесы из оленины с Ямала, крафтовые сыры с Южного Урала и югорскую рыбу, а также шоколад с уральскими ягодами и другие продукты. В деловой программе выставки экспозиции представят порядка 300 компаний, из них свыше 100 будут представлены в рамках стендов регионов Уральского федерального округа.