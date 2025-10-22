МИД Казахстана: Москва остается для Астаны ведущим торговым партнером
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Казахстан считает Россию ведущим инвестиционным и торговым партнером, это подтверждают данные товарооборота двух стран. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым.
"Россия остается для Казахстана ведущим торговым и инвестиционным партнером. По итогам 2024 года объем взаимного товарооборота превысил $28 млрд. Предварительно, мы сейчас смотрим, что у нас будет в текущем году. Я думаю, что будет не меньше", - сказал Кошербаев.
Он напомнил, страны поставили амбициозную задачу довести уровень двусторонней торговли до $30 млрд. "Здесь мы должны работать как можно больше, интенсифицировать контакты между нашими ведомствами, между бизнесом, устранять препятствия на пути развития этих контактов",- пояснил глава МИД Казахстана.
Кошербаев находится в России с официальным визитом. Он проходит в преддверии намеченного на 12 ноября государственного визита в Россию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.