МИД Казахстана: Москва остается для Астаны ведущим торговым партнером

По итогам 2024 года объем взаимного товарооборота превысил $28 млрд, заявил министр иностранных дел республики Ермек Кошербаев

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Казахстан считает Россию ведущим инвестиционным и торговым партнером, это подтверждают данные товарооборота двух стран. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым.

"Россия остается для Казахстана ведущим торговым и инвестиционным партнером. По итогам 2024 года объем взаимного товарооборота превысил $28 млрд. Предварительно, мы сейчас смотрим, что у нас будет в текущем году. Я думаю, что будет не меньше", - сказал Кошербаев.

Он напомнил, страны поставили амбициозную задачу довести уровень двусторонней торговли до $30 млрд. "Здесь мы должны работать как можно больше, интенсифицировать контакты между нашими ведомствами, между бизнесом, устранять препятствия на пути развития этих контактов",- пояснил глава МИД Казахстана.

Кошербаев находится в России с официальным визитом. Он проходит в преддверии намеченного на 12 ноября государственного визита в Россию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.