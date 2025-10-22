СФ одобрил закон об ужесточении регулирования рекламы энергетиков

Она должна будет сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного потребления безалкогольных тонизирующих напитков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Совфед на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного употребления, а также не должна быть обращена к несовершеннолетним. Документ закрепляет новые нормы в законе "О рекламе".

Закон о рекламе дополняется статьей, устанавливающей требования к рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. В соответствии с законом, реклама тонизирующих напитков в каждом случае должна будет сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления. Предусматриваются также требования к продолжительности распространения такого предупреждения в радиопрограммах, телепрограммах, при кино и видеообслуживании и к минимальной площади кадра (рекламной площади) при демонстрации такого предупреждения.

В радиорекламе длительность такого предупреждения должна составлять не менее трех секунд, в телерекламе, при кино- и видеообслуживании - не менее чем пять секунд, и такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, - не менее 7% рекламной площади. Также подобная реклама не должна обращаться к несовершеннолетним и не должна содержать информацию о наличии в таких напитках биологически активных добавок и витаминов.