Госдума приняла в I чтении проект бюджета на 2026-2028 годы

Документ предполагает, что в 2026 году ВВП вырастет на 1,3%, а за три года увеличится почти на 7%

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Основные параметры

Документ предполагает, что в 2026 году ВВП вырастет на 1,3%, а за три года увеличится почти на 7%, составив в номинальном выражении около 276 трлн рублей. Доходы бюджета в 2026 году составят 40,3 трлн рублей, в 2027 году - 42,9 трлн рублей, в 2028 году - 45,9 трлн рублей; из них нефтегазовые доходы в 2026 году - 8,918 трлн рублей, в 2027 году - 9,050 трлн рублей, в 2028 году - 9,704 трлн рублей; при этом ненефтегазовые доходы в 2026 году составят 31,364 трлн рублей, в 2027 году - 33,859 трлн рублей, в 2028 году - 36,164 трлн рублей. Расходы бюджета составят 44,069 трлн рублей, 46,096 трлн рублей и 49,383 трлн рублей соответственно. Дефицит бюджета составит в 2026 году - 3,786 трлн рублей, в 2027 году - 3,185 трлн рублей, в 2028 году - 3,513 трлн рублей.

Инфляция в 2026-2028 годах ожидается на уровне 4%.

Верхний предел государственного внутреннего долга составит на 1 января 2027 года 37,436 трлн рублей, на 1 января 2028 года - 42,184 трлн рублей, на 1 января 2029 года - 47,412 трлн рублей.

Верхний предел государственного внешнего долга составит на 1 января 2027 года $66,8 млрд (€59,1 млрд), на 1 января 2028 года - $63,9 млрд (€57,6 млрд), на 1 января 2029 года - $62,3 млрд (€56,1 млрд). Объем Фонда национального благосостояния в 2026 году составит 13,637 трлн рублей, в 2027 году - 13,66 трлн рублей, в 2028 году - 13,836 трлн рублей.

Структура расходов открытой части бюджета

По разделу "Общегосударственные вопросы" расходы в 2026 году запланированы в объеме 2,552 трлн рублей, в 2027 году - 2,676 трлн рублей, в 2028 году - 2,793 трлн рублей. По разделу "Национальная оборона" расходы запланированы в 2026 году в объеме 2,081 трлн рублей, в 2027 году - 2,218 трлн рублей, в 2028 году - 2,338 трлн рублей. По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - в 2026 году - 2,499 трлн рублей, в 2027 году - 2,573 трлн рублей, в 2028 году - 2,685 трлн рублей.

В части государственных программ (ГП) (в открытой части проекта бюджета) предусмотрено выделение, в том числе, по ГП "Развитие здравоохранения" - 1,518 трлн рублей в 2026 году, 1,562 трлн рублей - в 2027 году, 1,717 трлн рублей - в 2028 г.оду По ГП "Развитие образования" - 669,06 млрд рублей в 2026 году, 719,55 млрд рублей - в 2027 году, 806,87 млрд рублей - в 2028 году. По ГП "Социальная поддержка граждан" предусмотрено 3,634 трлн рублей в 2026 году, 3,614 трлн рублей - в 2027 году и 3,768 трлн рублей - в 2028 году. По ГП "Содействие занятости населения" расходы составят 64,8 млрд рублей в 2026 году, 67,73 млрд рублей - в 2027 году, 67,39 млрд рублей - в 2028 году, по ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков с/х продукции, сырья и продовольствия " - 290,74 млрд рублей в 2026 году, - 297,2 млрд рублей - в 2027 году, 301,5 млрд рублей - в 2027 году.

На реализацию ГП "Научно-технологическое развитие РФ" будет выделено в 2026 году 1,605 трлн рублей, в 2027 году - 1,703 трлн рублей; в 2028 году - 1,764 трлн рублей. По ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика" в 2026 году расходы составят 239,19 млрд рублей, в 2027 году - 193,05 млрд рублей, в 2028 году - 169,69 млрд рублей. По ГП "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" расходы в 2026 году составят 1,387 трлн рублей, в 2027 году - 1,697 трлн рублей, в 2028 году - 1,999 трлн рублей. Бюджетные ассигнования по направлению "Развитие пенсионной системы РФ" составят в 2026 году 2,797 трлн рублей, в 2027 году - 2,624 трлн рублей, в 2028 году - 2,629 трлн рублей.

Трансферты и особенности исполнения бюджета

Бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ составят: в 2026 году - 3,552 трлн рублей, в 2027 году - 3,758 трлн рублей, в 2028 году - 4,037 трлн рублей.

В 2026 году размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, включенного в реестр участников, составит 411,184 тыс. рублей. На выплату компенсаций членам семей погибших военнослужащих предусмотрены межбюджетные трансферты в 2026-2028 годах в объеме 5,8 млрд рублей ежегодно.

Закрепляются особенности исполнения федерального бюджета в 2026 году: так, предусматривается, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2026 году по решению правительства РФ из резервного фонда правительства РФ предоставляются средства на финансовое обеспечение мероприятий по социально-экономическому развитию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности и восстановлением инфраструктуры на территориях указанных субъектов РФ, в объеме остатка не использованных в 2025 году средств на указанные цели, направленных на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ в текущем финансовом году.

Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, необходимо, в первую очередь, обеспечить граждан необходимыми выплатами и сделать все для того, чтобы люди ни в чем не нуждались. "Такую задачу бюджет решает. Время вызовов. Один из ключевых приоритетов - это обороноспособность, безопасность страны. Это также в бюджете предусмотрено, и эти задачи решены. Вопросы развития: несмотря на санкции, их растущее число, угрозы со стороны Евросоюза, их также решает бюджет. И противодействие вызовам, что защищает, поддерживает нашу экономику с тем, чтобы она дальше развивалась. Несмотря на и угрозы, и противодействие развитию, мы постарались все сделать для того, чтобы в бюджете эти предложения были представлены", - отметил он.

По словам главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, бюджет должен быть устойчивым и сбалансированным. "Он должен быть готов отражать любые вызовы, которые сегодня приходят к нам извне. Ни социальные обязательства перед гражданами, ни обороноспособность страны, ни национальная безопасность не могут ставиться под сомнение, они должны быть обеспечены финансово. И, конечно же, это задача, поставленная президентом, которая касается национальных целей развития нашей экономики. Без решения этой задачи первые два приоритета не могут быть выполнены", - сказал он.

Доходы бюджета растут вне зависимости от санкций, также указал Макаров. "Россия сошла с нефтяной иглы. У нас сегодня основные доходы бюджета не связаны с нефтегазовыми доходами, и это доказательство устойчивости того бюджета, который рассматривается сегодня в Государственной Думе", - отметил глава комитета Госдумы по бюджету.