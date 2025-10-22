Московские магазины начали продажи искусственных елок к Новому году

Редакция сайта ТАСС

© Екатерина Шамарова/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Магазины в Москве начали продажи искусственных елок в преддверии Нового года, выяснил корреспондент ТАСС.

В частности, в среду первая партия елок поступила в Центральный детский мир (ЦДМ) на Лубянке.

"Новые елочные игрушки и сами елки уже поставили в магазины ЦДМ, их вовсю разбирают покупатели, спрос большой уже сейчас", - рассказали сотрудники магазина.

Цены на елочные игрушки варьируются от 300 до 3 тыс. рублей, самую дешевую искусственную елку можно приобрести за 6 тыс. Есть и более дорогостоящие варианты - ели традиционного размера продаются по цене свыше 20 тыс. рублей.

Схожая ценовая категория в интернет-магазинах, в гипермаркетах и на маркетплейсах, убедился корреспондент ТАСС.

На этой неделе общественные пространства и магазины в Москве начали украшать к Новому году. У главного входа в Парк Горького уже установили новогоднюю елку.