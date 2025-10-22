Россияне в III квартале ежедневно совершали 35 млн переводов через СБП

Показатели почти на 30% больше, чем годом ранее

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Россияне в III квартале 2025 года ежедневно совершали 35 млн переводов через Систему быстрых платежей (СБП), сообщается на сайте Банка России.

"В третьем квартале этого года через СБП люди ежедневно делали порядка 35 млн переводов и 15 млн раз оплачивали покупки. В совокупности это почти на 30% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

При этом в сентябре суточное количество операций достигло 64,5 млн, что стало рекордным показателем за все время наблюдений.

По данным ЦБ, всего с июля по сентябрь 2025 года граждане и компании воспользовались СБП 4,6 млрд раз, сделав переводы и оплатив покупки на общую сумму 26,5 трлн рублей.