В МТС предложили расширить сбор биометрии на все пункты пропуска для туристов

Оператор сотовой связи также предложил через систему RU ID для получения туристической sim-карты создать возможность иностранцам формировать, в частности, СНИЛС, возможность сдать упрощенную биометрию, загрузку скана паспорта и указать срок и цель въезда

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Сотовый оператор МТС предлагает для создания туристической sim-карты популяризировать использование RU ID среди туристов и масштабировать сбор биометрии на все пункты пропуска на границе. Об этом говорится в презентации вице-президента компании по взаимодействию с органами государственной власти Андрея Рего, которая была представлена на форуме "Спектр-2025".

Согласно презентации, также оператор предлагает предоставить операторам связи доступ к госинформресурсу МВД РФ "Цифровой профиль иностранного гражданина"; в свою очередь для стран, с которыми у РФ действует визовое посещение, признак "Турист" и срок действия самой визы загружать в Единую систему идентификации (ЕСИА) и аутентификации и информсистему МИД РФ.

Также, согласно презентации, МТС предлагает через систему RU ID для получения туристической sim-карты создать возможность иностранцам формировать, в частности, СНИЛС, возможность сдать упрощенную биометрию, загрузку скана паспорта и указать срок и цель въезда. Затем, по прохождении границы РФ, как отмечают в МТС, данные будут верефицированы таможней, после чего необходимо будет совершить визит в салон связи, где оператор через ЕСИА проверит все необходимые данные. При положительных ответах госинформсистем предполагается, что sim-карта будет активирована на 14 дней или на срок действия визы.

Согласно данным презентации, до введения изменений правил оформления sim-карт для иностранцев с 1 января 2025 года 15 млн карт было оформлено иностранцами за 9 месяцев 2024 года, а доля туристов составила 20%. После же вступления в силу новых правил за 9 месяцев 2025 года их оформили менее 3 млн иностранцев, из которых доля туристов - менее 1%.