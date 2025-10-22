ГД приняла в I чтении проект бюджета Фонда социального и пенсионного страхования

Бюджет фонда на 2026 год сформирован по доходам в сумме 19,086 трлн рублей

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Фонда социального и пенсионного страхования на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Бюджет фонда на 2026 год сформирован по доходам в сумме 19,086 трлн руб. (8,1% к объему ВВП) и по расходам в сумме 18,748 трлн руб. (8% к объему ВВП), в том числе в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии по доходам на обязательное пенсионное страхование - 12,327 трлн руб., на обязательное социальное страхование - 1,414 трлн руб., в части обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 319 млрд руб., переданные полномочия - 4,929 трлн руб., по накопительной части бюджета - 95,4 млрд руб.

Бюджет фонда на 2027 год сформирован по доходам в сумме 19,968 трлн руб. и по расходам в сумме 19,741 трлн руб., на 2028 год - по доходам в сумме 21,178 трлн руб. и по расходам в сумме 20,856 трлн руб. Общая сумма межбюджетных трансфертов из федерального бюджета соответствует объемам средств, предусмотренных в законопроекте о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 гг. и составляет в 2026 году 4,692 трлн руб., в 2027 году - 4,443 трлн руб., в 2028 году - 4,502 трлн руб.

О стоимости пенсионного коэффициента

Бюджетом фонда предусматривается с 1 января 2026 года установление стоимости одного пенсионного коэффициента в размере, равном 156 руб. 76 коп., и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, равного 9 584 руб. 69 коп., что соответствует коэффициенту индексации 7,6%.

Как пояснил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия"), это означает, что средняя страховая пенсия по стране вырастет до 25,7 тыс. руб., а для неработающих пенсионеров - до 27,1 тыс. руб.

Индексация страховой пенсии предусматривается с 1 января 2026 года на 7,6%, индексация социальной пенсии - с 1 апреля на 6,8%.

С 2026 года в бюджете фонда предусмотрены расходы на финансовое обеспечение проезда участников СВО к месту прохождения санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации в реабилитационных центрах фонда и обратно, а также транспортные расходы, расходы на проживание и питание сопровождающих их лиц, если участникам СВО установлена инвалидность I группы или нуждаемость в сопровождении обусловлена медицинскими показаниями.

Материнский капитал

Размер материнского (семейного) капитала определен исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год (в 2026 году - 6,8%, в 2027 - 2028 годах - 4%). Так, если право на него возникло до 31 декабря 2019 года включительно, а также в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, то в 2026 году сумма материнского каптала составит 737,205 тыс. руб., в 2027 году - 766,693 тыс. руб., в 2028 году - 797,361 тыс. руб. А в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года, а также в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на маткапитал не возникло, в 2026 году его размер составит 974,189 тыс. руб., в 2027 году - 1,013 млн руб., в 2028 году - 1,053 млн руб.

Среди других мер, предусмотренным бюджетом Соцфонда, - рост единовременного пособия при рождении ребенка, которое уже в феврале 2026 года составит 28 773 руб., а через два года превысит 31 тыс. руб., отметил Говырин. "Для студентов очной формы обучения вводится отдельная выплата по беременности и родам в размере регионального прожиточного минимума трудоспособного населения", - рассказал он.