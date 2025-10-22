Пенсии 470 тыс. женщин с пятью и более детьми увеличат в 2026 году

Выплата вырастет на 1,9 тыс. рублей

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Страховые пенсии женщин планируют перерасчитать в 2026 году за периоды ухода за пятым и последующими детьми. Такое увеличение коснется 470 тыс. россиянок, сообщил глава Социального фонда России Сергей Чирков на пленарном заседании в Госдуме.

"В бюджете Социального фонда на 2026 год предусмотрен перерасчет страховой пенсии женщинам за периоды ухода за пятым и последующими детьми. Перерасчет получат более 470 тыс. женщин", - сказал он.

В 2026 году расходы на эти цели составят 10,9 млрд рублей. При этом пенсия таких женщин в среднем увеличится на 1,9 тыс. рублей, уточнил Чирков. Он напомнил, что также с 2026 года устанавливаются социальные гарантии женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня". На это в бюджете заложено 337,2 млн рублей.