В России введут ГОСТ на практики винного туризма

Также обновят стандарт на вина с защищенными географическим указанием и местопроисхождением

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. В России ожидается ГОСТ на практики винного туризма. Об этом сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев на открытии акции "Дни российских вин".

"У нас сейчас проводится ряд очень известных стандартов в области виноградарской и винодельческой продукции. Анонсирую - обновление ГОСТа на вина с защищенными географическим указанием и защищенным местопроисхождением, обновление ГОСТа на целый ряд методов сбора и исследования, и оборудования, применяемого для сбора и исследования качества винодельческой продукции. У нас развивается винный туризм, так что ожидаем ГОСТ на лучшие практики винного туризма", - сказал он.

В ноябре 2024 года Росстандарт утвердил ГОСТ на винные карты, он вступил в силу с 1 апреля 2025 года. В документе отмечены особенности винной карты российской винодельческой продукции, а также даны рекомендации по количеству наименований российской винодельческой продукции в винных картах предприятия - 20% от общего количества наименований вин.