В Поморье планируют сохранить грузооборот морских портов на уровне 2024 года

За первые девять месяцев 2025 года объем грузоперевозок морских портов Астраханской области достиг 3,9 млн тонн, сообщил министр промышленности, торговли и энергетики региона Виталий Щепин

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Власти Астраханской области планируют сохранить показатели грузооборота морских портов на уровне 2024 года - порядка 6 млн тонн. Об этом сообщил ТАСС министр промышленности, торговли и энергетики региона Виталий Щепин в кулуарах II Совета регионов России и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что правительство России установило тарифную квоту на вывоз зерновых культур из страны за пределы Евразийского экономического союза - она действовала с 15 февраля по 30 июня 2025 года. Установление квоты повлияло на снижение показателей перевалки грузов, в том числе в морских портах Каспийского бассейна.

"Мы видим, что с июля <...> у нас идет компенсация того, что, грубо говоря, мы не добрали в первом полугодии. Мы сейчас, эту [разницу] постепенно сокращаем, и к концу года мы, возможно, на объемы 2024 года планируем выйти. <...> По 2024 году [товарооборот составил] 6 млн тонн", - сказал он.

В ходе панельной сессии "Транспорт и агрологистика: перспективы сотрудничества России и Узбекистана для роста торговли" Щепин отметил, что за первые девять месяцев 2025 года объем грузоперевозок морских портов региона достиг 3,9 млн тонн.

В сопроводительной презентации министра уточняется, что объем показателей грузоперевозок морских портов Астрахской области за 2024 год составил 6,1 млн тонн.

О совете

Второе заседание Совета регионов РФ и Узбекистана проходит в Московской области 21-22 октября. Стороны намерены определить новые направления сотрудничества и подписать ряд соглашений. Организаторами мероприятия выступают Министерство экономического развития РФ, правительство Московской области и Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.