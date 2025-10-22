"Норникель" возглавил рэнкинг RAEX по эффективности взаимодействия

В тройку лидеров вошли также X5 Group и "ФосАгро"

Редакция сайта ТАСС

Москва, 22 октября. /ТАСС/ Агентство RAEX представило результаты ежегодной оценки российских компаний по эффективности взаимодействия с заинтересованными сторонами. С результатами ознакомился ТАСС.

По итогам исследования в тройку лидеров вошли "Норникель", X5 Group и "ФосАгро". Всего в рэнкинг включены 10 организаций из различных отраслей экономики. Как отмечается в исследовании, анализ проводился на основе изучения стратегических документов компаний, а также данных о взаимодействии с инвесторами и поставщиками.

По словам генерального директора Международной группы RAEX Дмитрия Гришанкова, ключевое внимание при оценке уделялось не только бизнес-показателям, но и реализации социальных и экологических инициатив.

"Настоящий успех организации определяется не только финансовыми результатами, но и ответственностью за ее влияние на общество и экологию. Причем важны не только, а порой и не столько собственные достижения, но и результаты работы компаний в цепочках поставок, ведь их деятельность влияет на конечный результат. Именно поэтому влияние на экологические и социальные аспекты поставщиков легло в основу оценки предприятий. Такой подход повышает устойчивость бизнеса и укрепляет доверие со стороны партнеров", - сказал Гришанков в комментарии ТАСС.