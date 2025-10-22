Bild: Volkswagen приостановит выпуск некоторых моделей из-за дефицита чипов

Меры коснутся производства Golf и Tiguan

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 22 октября. /ТАСС/. Германский автомобильный концерн Volkswagen (VW) планирует на следующей неделе приостановить производство ряда моделей на ключевых заводах из-за дефицита полупроводников, возникшего на фоне неопределенной ситуации вокруг компании Nexperia. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники.

По ее информации, в среду будет приостановлен выпуск модели Golf на главном заводе концерна в Вольфсбурге. Затем будет остановлено производство модели Tiguan. Работы будут постепенно прекращаться и на других заводах. Причиной подобного шага является прекращение поставок чипов компанией Nexperia, указывает газета.

Руководство Volkswagen готовит дорожную карту, в которой указано, какие заводы и когда сократят производство. "Решающим фактором является прибыль от конкретной модели", - пояснили источники в компании. В первую очередь будут затронуты заводы основного бренда VW, а затем производство автомобилей Audi, Seat/Cupra и других марок.

Если ситуация не улучшится, планируется временно закрыть заводы в Эмдене, Ганновере, Цвиккау и других городах. Пока, как отмечает Bild, производство продолжается только на заводе в Оснабрюке. Если ситуация с нехваткой чипов будет усугубляться, десятки тысяч сотрудников в Германии в конечном счете пострадают из-за приостановки производства. Компания уже ведет переговоры с кадровыми агентствами о сокращенном рабочем дне, резюмирует газета.

Кризис с чипами, как подчеркивает Bild, создает серьезные проблемы для Volkswagen. По данным источников в компании, на данный момент VW не хватает €11 млрд для финансирования запланированных инвестиций на 2026 год. Глава компании Оливер Блюме надеется компенсировать часть этой суммы за счет продажи дополнительных автомобилей. Теперь этот план находится под угрозой из-за дефицита чипов. "Мы не знаем, когда Nexperia снова начнет поставки", - сказал он Bild.

О ситуации вокруг компании Nexperia

12 октября Минэкономики Нидерландов сообщило о задействовании в отношении Nexperia "закона о доступности товаров" - инструмента, применяемого в исключительных случаях для защиты стратегических активов. Спустя два дня Апелляционный суд Амстердама постановил отстранить главу Nexperia Чжан Сюэчжэна от выполнения обязанностей, назначив на его место временного директора. Все акции Nexperia Holding, за исключением одной, были переданы в управление независимого управляющего. В ответ на это, как сообщило агентство Bloomberg, Китай ввел экспортные ограничения против Nexperia, запретив подразделению компании в КНР и ее субподрядчикам вывозить часть компонентов за пределы страны.

Компания Nexperia, принадлежащая китайскому концерну Wingtech, производит микрочипы для европейской автомобильной промышленности и бытовой электроники.