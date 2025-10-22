Россия готова обсудить торгово-экономические связи ШОС

На фоне сохраняющихся трудностей в глобальной экономике совокупный ВВП стран сотрудничества в 2024 году в среднем увеличился более чем на 5%, указала советник-посланник посольства РФ в Таджикистане Вера Хуторская

ДУШАНБЕ, 22 октября. /ТАСС/. Россия готова предметно обсудить вопросы развития взаимодействия между государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сфере торговли, инвестиций, финансов. Об этом заявила в Душанбе советник-посланник посольства РФ в Таджикистане Вера Хуторская в ходе круглого стола на тему "Итоги саммита в Тяньцзине: ШОС как платформа совместного развития и глобального управления".

"В рамках организации [ШОС] энергично продвигается торговое, инвестиционное и финансовое сотрудничество. <…> Полным ходом реализуется одобренная в прошлом году стратегия энергетического сотрудничества до 2030 года", - отметила дипломат. По ее словам, на фоне сохраняющихся трудностей в глобальной экономике совокупный ВВП стран ШОС в 2024 году в среднем увеличился более чем на 5%, что "выше мировых значений". Она уточнила, что все обозначенные вопросы торгово-экономических связей будут рассмотрены на заседании Совета глав правительств ШОС, которое запланировано в Москве в ноябре 2025 года. "Со своей стороны готовы к такому предметному обсуждению", - заявила Хуторская.

По ее мнению, не исключено, что "эти идеи лягут в основу формирующегося при активном участии России Большого евразийского партнерства, предусматривающего сотрудничество по совершенствованию нормативно-правовой базы международных торговых и инвестиционных соглашений, развитию транспортной инфраструктуры, формированию сети экономических коридоров, включая особые экономические зоны, созданию общего цифрового пространства, обеспечению энергетической безопасности, развитию независимой и безопасной платежной структуры".

Кроме того, Хуторская затронула вопрос поддержания стабильности в странах ШОС и по периметру внешних границ.

"Россия готова включиться в реализацию принятой на саммите [ШОС в Тяньцзине] программы противодействия экстремизму до 2030 года", - подчеркнула она. В данном контексте Хуторская отметила важность подписанных соглашений об учреждении в Ташкенте универсального центра ШОС и об открытии в Душанбе отдельного антинаркотического центра.

"Рассчитываем, что уже в ближайшее время будут завершены необходимые внутригосударственные процедуры для начала их работы", - заключила дипломат.

Саммит ШОС в Тяньцзине прошел 31 августа - 1 сентября с участием руководителей более чем 20 государств и представителей 10 международных организаций. По его итогам подписано 15 новых документов о сотрудничестве, включая Соглашение о создании антинаркотического центра ШОС в Душанбе.

Круглый стол, посвященный итогам саммита ШОС в китайском Тяньцзине, состоялся в Академии государственного управления при президенте Таджикистана. В его работе участвовали главы диппредставительств, ведущие эксперты и ученые, журналисты.