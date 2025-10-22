В РФ более 7 млн предпринимателей применяют налоговый режим для самозанятых

Глава ФНС Росси Даниил Егоров отметил отсутствие нормальной градации между бизнес-активностью и трудовой

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Более 7 млн предпринимателей в России применяют налоговый режим для самозанятых. Об этом заявил глава ФНС Росси Даниил Егоров на пленарной сессии XXI Всероссийского налогового форума "Налоговая политика: взгляд бизнеса и власти".

"Я привык опираться на цифры, вот пока наши цифры никто, скажем так, не опроверг. Мы эти данные не скрываем, что мы сегодня видим. <…> Мы имеем следующую ситуацию, на самом деле у нас там 7-10 с лишним миллионов человек, которые этот режим (самозанятых - прим. ТАСС) применяют, да зарегистрировано больше, но там, где проходят транзакции", - сказал он.

Глава ФНС также отметил проблему, которая возникает при налоговом администрировании данного режима. "На самом деле, у нас правда проблема есть, <…> Мы всегда прекрасно понимаем, когда у нас разные ставки и чем больше разница, чем больше арбитраж, тем больше риска", - сказал он.

По словам Егорова, желательно очень серьезно обсудить, что считается нормой в налогообложении. "Проблема только в том, что у нас между бизнес-деятельностью и трудовой деятельностью никто разобраться нормально не может. У нас нет нормальной градации, что такое бизнес-активность, а что такое трудовая активность", - отметил глава ФНС.

"В любом случае нам придется искать какое-то равновесие, искать какую-то новую основу, для того чтобы определится, что мы хотим сделать. Мы сейчас готовим очень серьезную аналитику по разным налоговым режимам. Где? Какая нагрузка? В каком уровне дохода? И чтобы мы могли предложить для общей дискуссии для того, чтобы этот зоопарк из режимов не плодить, а все-таки предположить некую более гармоничную систему. Но опять я подчеркиваю, это на будущее. Если все будет идти как я предполагаю, то в идеале нам к 2028 году эту дискуссию нужно уже в какие-то контуры преобразовать", - отметил Егоров.