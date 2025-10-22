Вылов лососевых в России почти в 1,5 раза превышает показатель 2024 года

Лососевая путина в России практически закончилась, отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Лососевая путина в России практически закончилась, вылов почти в 1,5 раза превышает показатель 2024 года. Об этом журналистам сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

"Лососевая путина практически закончилась, добыто 335 тыс. тонн. Это больше, чем в прошлом году, практически в полтора раза", - сказал Шестаков.

Он отметил, что красной рыбы и икры на российском рынке будет достаточно для удовлетворения внутренних потребностей, а также частично для экспорта.

По итогам 2024 года вылов лососевых в России стал минимальным за 20 лет - 235,5 тыс. тонн. Несмотря на значительное сокращение вылова в минувшем году Россия сохранила за собой место крупнейшего добытчика тихоокеанских лососей в мире, опередив США. Самые высокие уловы лососей в России были зафиксированы в 2018 году (685 тыс. тонн) и 2023 году (609 тыс. тонн).