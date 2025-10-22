Вылов рыбы в России по итогам 2025 года может снизиться из-за миграции иваси

Рыба прошла мимо традиционных промысловых районов российских рыбаков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Снижение вылова рыбы в России в 2025 году может составить до 5% по сравнению с 2024 годом из-за миграции сардины иваси. Об этом журналистам сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

Ранее во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) сообщили, что сложившиеся в конце весны - летом 2025 года океанологические условия в северо-западной части Тихого океана (температура воды) привели к тому, что миграции сардины иваси прошли мимо традиционных промысловых районов российских рыбаков.

"Сейчас три судна работают на поисках иваси, это наши научно-исследовательские суда. Если мы найдем, то к прошлому году будет где-то минус 2-3%. Если не найдем, то, конечно, ситуация с общим объемом вылова будет не очень - минус 5%, где-то до порядка 4,7 млн тонн. Но будем надеяться, что мы найдем", - сказал Шестаков.

Ранее глава ведомства сообщал, что вылов рыбы по итогам 2025 года ожидается на уровне 5 млн тонн. В 2024 году вылов превысил 4,9 млн тонн.