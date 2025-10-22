Росрыболовство рассчитывает на снижение цен на красную икру

По итогам 2025 года производство красной икры составит порядка 15 тыс. тонн, отметил руководитель ведомства Илья Шестаков

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Красноухов/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Росрыболовство рассчитывает, что цены на красную икру снизятся на фоне роста ее производства. Об этом журналистам сообщил руководитель ведомства Илья Шестаков в кулуарах Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

"Чем больше предложение, тем ниже цена. Так должно быть в рыночной экономике. Будем надеяться, что так и будет", - сказал Шестаков.

Он добавил, что по итогам 2025 года производство красной икры составит порядка 15 тыс. тонн.