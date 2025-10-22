Реклама на ТАСС
Росрыболовство рассчитывает на снижение цен на красную икру

По итогам 2025 года производство красной икры составит порядка 15 тыс. тонн, отметил руководитель ведомства Илья Шестаков
Редакция сайта ТАСС
14:01
© Сергей Красноухов/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Росрыболовство рассчитывает, что цены на красную икру снизятся на фоне роста ее производства. Об этом журналистам сообщил руководитель ведомства Илья Шестаков в кулуарах Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

"Чем больше предложение, тем ниже цена. Так должно быть в рыночной экономике. Будем надеяться, что так и будет", - сказал Шестаков.

Он добавил, что по итогам 2025 года производство красной икры составит порядка 15 тыс. тонн. 

