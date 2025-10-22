Россия может ввести ответные меры против норвежских рыбопромысловых судов

Ограничения могут ввести в 2025 году, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков

© REUTERS/ Maxim Shemetov

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Россия готовит ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов, они могут быть введены в текущем году. Об этом журналистам заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

"Мы проводили заседание. Норвежская сторона заявила, что они якобы работают в рамках нашего соглашения, с чем мы категорически не согласны. Никаких ограничений они пока снимать не будут", - сказал Шестаков.

"Мы сейчас готовим уже ответные меры, которые объявим норвежской стороне своевременно. Пока наши дальнейшие переговоры стоят на паузе, сроки о проведении следующих консультаций не определены и в том числе о проведении смешанной комиссии по рыбному хозяйству, которую нам необходимо провести для того, чтобы распределить объем на следующий год", - добавил он, отметив, что ответные меры могут быть введены уже в текущем году.

По его словам, ситуация пока не оказывает влияние на запасы рыбы. "В этом году мы действуем еще по тем договоренностям, которых мы достигли в 2024 году. Поэтому сейчас до конца года ситуация развивается так, как и должна была развиваться", - пояснил глава Росрыболовства, добавив, что в полном объемы незаконные меры со стороны Норвегии будут иметь последствия начиная с 2026 года.

В июле 2025 года Норвегия безосновательно ввела запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний. Как сообщили в Росрыболовстве, это является грубым нарушением действующих соглашений о совместном управлении запасами водных биоресурсов.