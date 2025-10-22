Гатилов: эффективность глобальных партнерств падает из-за кризиса доверия

Постпред РФ при Отделении ООН отметил, что в мире растет число торговых барьеров и односторонних ограничительных мер

ЖЕНЕВА, 22 октября. /ТАСС/. Эффективность глобальных партнерств и способность государств к коллективным действиям снижается на фоне усиливающегося кризиса доверия. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"В дополнение к хронической и растущей нехватке ресурсов нарастает кризис доверия, который подрывает способность к коллективным действиям и снижает эффективность глобальных партнерств", - сказал он, выступая на 16-й сессии Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

По оценкам дипломата, в мире "растет число торговых барьеров и односторонних ограничительных мер", которые противоречат нормам международного права и Уставу ООН. "Международная торговля переживает период неопределенности, и в результате многие страны не могут достичь поставленных целей в области развития", - констатировал он.

16-я сессия ЮНКТАД проходит с 20 по 23 октября в Женеве. В ней принимают участие делегации более 100 стран. Они обсуждают способы стимулирования экономических преобразований в интересах справедливого, инклюзивного и устойчивого развития. Мероприятие проходит раз в четыре года.