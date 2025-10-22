"Уральская фольга" запустила линию, увеличивающую литейные мощности завода на 10%

Инвестпроект стоимостью более 1,6 млрд рублей стал самым крупным в фольгопрокатной отрасли России за последние десятилетия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Предприятие "Уральская фольга" (входит в компанию РУСАЛ) в Михайловске Свердловской области запустило новую линию непрерывного литья полосы из алюминия и его сплавов, что увеличит литейные мощности завода почти на 10%. Инвестиции в проект составили 1,6 млрд рублей, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Губернатор Свердловской области Денис Паслер 22 октября открыл новую линию непрерывного литья полосы из алюминия и его сплавов на заводе "Уральская фольга". Инвестпроект стоимостью более 1,6 млрд рублей стал самым крупным в фольгопрокатной отрасли России за последние десятилетия и позволил почти на 10% увеличить литейные мощности всего предприятия", - говорится в сообщении.

В Михайловске живет порядка 8 тыс. человек, 600 - работает на "Уральской фольге". По мнению Паслера, запуск нового оборудования открывает для них широкие возможности для профессиональной реализации и получения достойной заработной платы.

"Для Михайловска с численностью населения 8 тыс. человек такой масштабный проект - это уверенность в надежном будущем территории", -приводит департамент слова Паслера на открытии линии.

Продукция "Уральской фольги" востребована в авиационной, строительной, электротехнической, пищевой и фармацевтической промышленности. Новое оборудование будет выпускать до 18 тыс. тонн заготовки ежегодно, что увеличит производительность цеха в два раза. Кроме того, эти мощности позволят заводу освоить производство новых востребованных видов фольги, которые ранее никогда не выпускались в Свердловской области.