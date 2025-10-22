Гатилов: сотрудничество в рамках ЕАЭС помогает противодействовать внешним шокам

Страны Евразийского экономического союза являются успешным примером интеграции, которая последовательно развивается на основе взаимного уважения, прагматизма и обеспечения баланса интересов, отметил постпред РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве

ЖЕНЕВА, 22 октября. /ТАСС/. Региональное экономическое сотрудничество и интеграция, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), создают возможности для эффективного противодействия внешним шокам и для диверсификации торговли. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"Страны ЕАЭС являются успешным примером интеграции, которая последовательно развивается на основе взаимного уважения, прагматизма и обеспечения баланса интересов", - сказал он на 16-й сессии Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). По словам дипломата, развитие "регионального и межрегионального взаимодействия создает новые возможности для диверсификации торговли, эффективного противодействия внешним шокам и усиления подлинной многосторонности в международных экономических отношениях". Он подчеркнул, что особое значение такое взаимодействие приобретает для развивающихся государств, в частности тех из них, которые не имеют выхода к морю. Для них "развитие транспортно-инфраструктурных, логистических и цифровых связей является ключом к справедливому и полноправному участию в мировой торговле", добавил Гатилов.

16-я сессия ЮНКТАД проходит с 20 по 23 октября в Женеве. В ней принимают участие делегации более 100 стран, включающие около 60 министров и 40 заместителей министров. Они обсуждают способы стимулирования экономических преобразований в интересах справедливого, инклюзивного и устойчивого развития. Мероприятие проходит раз в четыре года.