В Поморье упростили процесс выделения земли инвесторам и застройщикам

Принятый документ создаст более гибкие и четкие условия для бизнеса

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 22 октября. /ТАСС/. Процесс предоставления земли инвесторам и застройщикам упростили в Архангельской области. Как сообщает пресс-служба администрации региона, депутаты Архангельского областного собрания на сессии внесли изменения в областные законы в сфере земельных отношений, это направлено на привлечение инвестиций и поддержку дольщиков.

"Документом предусматривается возможность предоставления инвесторам в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся не только в областной, но и в федеральной собственности, для целей реализации ими масштабных инвестпроектов. Это позволит расширить возможности для размещения на территории региона объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения", - указано в сообщении.

Законопроект устанавливает четкие стандарты, в том числе по благоустройству, для жилых и нежилых помещений, которые инвестор безвозмездно передает области в рамках своих обязательств. Особое значение это имеет в части предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Для восстановления прав обманутых дольщиков инвесторам для завершения строительства проблемных объектов будут без проведения торгов предоставляться земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. Для некоммерческих организаций, строящих наемные дома социального использования, арендная плата за муниципальные земельные участки не будет превышать размер земельного налога. Это решение передается на уровень местного самоуправления.

"Кроме того, в форму инвестиционного контракта, утверждаемую правительством области, включено обязательство инвестора по применению общего режима налогообложения, - отметил директор правового департамента администрации губернатора и правительства Архангельской области Игорь Андреечев, его слова приводит пресс-служба. - Это один из критериев, которым должен соответствовать масштабный инвестиционный проект".

Принятый документ создаст более гибкие и четкие условия для бизнеса, что будет способствовать реализации инвестиционных проектов и решению проблем на рынке жилья.