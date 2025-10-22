Эксперт Фрумина: блокировка российских активов не навредит макроэкономике

Фактическое изъятие влияющих на денежное обращение ресурсов произошло более трех лет назад, объяснила заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Потенциальное использование российских активов не приведет к негативным последствиям для макроэкономической ситуации в России, так как фактическое изъятие влияющих на денежное обращение ресурсов произошло более трех лет назад, а ключевые финансовые и валютные потоки уже перестроены с учетом действующих ограничений. Такое мнение ТАСС высказала заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

"С момента блокировки российских активов (с 2022 года) Россия функционирует без доступа к замороженным средствам Центрального банка. За это время экономика адаптировалась к новым условиям, были выстроены альтернативные механизмы обеспечения ликвидности и внешнеторговых расчетов", - сказала она.

Фрумина добавила, что в результате потенциальное использование третьей стороной этих средств или введение очередного пакета санкций не приведет к существенным макроэкономическим последствиям для России.

"Поскольку фактическое изъятие влияющих на денежное обращение ресурсов произошло более трех лет назад, а ключевые финансовые и валютные потоки уже перестроены с учетом действующих ограничений", - отметила она.

О санкциях ЕС

Как сообщал ТАСС, министры иностранных дел стран - членов Евросоюза на плановой встрече в Люксембурге предпримут новую попытку согласовать 19-й пакет антироссийских санкций, рассмотрят предложения Еврокомиссии об экспроприации активов РФ с целью обеспечить финансирование киевского режима на период с 2026 по 2027 год.

Ранее пресс-служба Еврокомиссии сообщала, что главы МИД стран ЕС постараются достичь договоренности об очередном пакете антироссийских санкций. ЕК планирует включить в черный список несколько десятков физических и юридических лиц, запретить торговать с Россией еще несколькими десятками категорий товаров и закупать российский сжиженный природный газ с 2027 года. Также в планах ввести ограничения против танкеров под флагами третьих стран, которые перевозят российскую нефть и нефтепродукты для продажи по рыночным ценам, несмотря на попытки Брюсселя установить потолок цен на них.

Еврокомиссия обещала принять 19-й пакет санкций в сентябре, но не смогла этого сделать из-за разногласий между странами ЕС. По оценке европейских источников, вероятность согласования санкций на встрече глав МИД остается низкой, скорее всего, эта тема будет отложена до саммита сообщества 23-24 октября.