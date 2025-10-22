Силуанов назвал нецелесообразным менять НДФЛ каждый год

Есть другие инструменты для налогообложения, напомнил глава Минфина

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что менять налог на доходы физических лиц (НДФЛ) каждый год нецелесообразно. Такое мнение он высказал, выступая в Госдуме.

"Менять каждый год этот ключевой для людей налог, на наш взгляд, нецелесообразно. Мы имеем другие инструменты для налогообложения, так называемый налог на роскошь, для людей с большими имущественными комплексами и активами", - сказал Силуанов.

Ранее глава Минфина сообщал, что министерство может вернуться к пересмотру ставки налога на роскошь, но не в текущем финансовом году. Силуанов отмечал, что Минфин не ожидает больших поступлений от такого налога. Он также говорил, что повышать НДФЛ в 2026 году было бы неправильно.