Эксперимент по маркировке удобрений начнется с ноября 2025 года

В нем смогут принять участие производители, импортеры подобных товаров, а также организации оптовой и розничной торговли

Редакция сайта ТАСС

© Вадим Жернов/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Правительство РФ приняло постановление о проведении в России эксперимента по маркировке отдельных видов удобрений при помощи системы "Честный знак". С соответствующим постановлением ознакомился ТАСС.

Согласно документу, эксперимент пройдет с 1 ноября 2025 года по 31 августа 2026 года. Он коснется только удобрений в потребительской упаковке. Главной задачей эксперимента станет формирование общей модели и порядка маркировки, а также отработка оптимальных технологий нанесения средств идентификации на выбранные товары.

В эксперименте, который пройдет на добровольной основе, смогут принять участие производители удобрений, импортеры подобных товаров, а также организации оптовой и розничной торговли.

Работа идет в рамках реализации Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации до 2025 года, а также Стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей на период до 2030 года.