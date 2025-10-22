Минфин начал формировать реестр майнеров

В нем находятся 1 364 зарегистрированных специалиста

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Минфин РФ начал заниматься формированием реестра майнеров, сейчас в реестре находятся 1 364 зарегистрированных специалиста. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Госдумы.

"Действительно, мы начали уже заниматься формированием реестра майнеров и в этом реестре уже находятся 1 364 зарегистрированных майнера", - сказал он.

Также министр отметил, что Минфин принял решение о налогообложении майнинга. "И теперь говорим о том, что надо ли нам легализовать тот объем расчетов в криптовалюте, в криптоактивах. Которые, по сути, сегодня существуют, но выпадают из законодательного регулирования", - сказал Силуанов.

О криптовалюте

Он также напомнил, что Минфин и ЦБ РФ договорились оперативно подготовить законодательные предложения о возможности межгосударственных расчетов в рамках криптовалюты, о регулировании криптообменов и работы криптобиржи.

"С тем, чтобы это направление было легализовано, получило законодательную основу и с этих расчетов, как и с любых финансовых активов, мы могли соответственно брать налоги и учитывать при налогообложении. Думаю, что в этом направлении нам необходимо как можно быстрее двигаться. Это выгодно будет всем: и тем, кто занимается межгосударственными расчетами, трансграничными расчетами, и тем, кто сегодня используют криптовалюту в качестве источника расчетов и источника сбережений", - сказал Силуанов.