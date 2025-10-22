Возведение индустриального парка Башкирии и Узбекистана могут начать в декабре

Регион готов оказать поддержку Республике Узбекистан в вопросе предоставления сельскохозяйственных земель, сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Строительство совместного индустриального парка Башкирии и Узбекистана на территории Ташкентской области планируют начать в декабре этого года. Об этом журналистам в кулуарах II Совета регионов РФ и Республики Узбекистан сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

В апреле 2024 года правительство Башкирии сообщало, что в рамках официального визита делегации Башкирии в Узбекистан Корпорация развития Республики Башкортостан подписала соглашение о сотрудничестве с АО "Узкимесаноат", предполагающее взаимодействие в части создания совместного технопарка в Ташкентской области.

"Мы все-таки признали, что надо поактивнее работать над формированием индустриального парка в Ташкентской области, и <…> я попросил <...> активизировать эту работу, потому что у нас есть резиденты, нам интересно там заякориться, нас устраивают условия этого индустриального парка, но пока он не начал строиться. Надеюсь, в декабре мы заложим камень в основу и уже начнем строительство", - сказал он.

Хабиров подчеркнул, что регион готов оказать поддержку Узбекистану в вопросе предоставления сельскохозяйственных земель. "Хокимы областей [Узбекистана] с учетом, что у них есть сложности с землей, просят для выращивания овощей на грунте землю, чтобы они приезжали, возделывали ее и продукцию возили к себе, так выгоднее. И животноводство - это участки небольшие, от 1 тыс. до 1,5 тыс. га, мы можем это сделать", - пояснил глава региона.

Кроме того, Хабиров отметил, регион в целом активно развивает сотрудничество с Узбекистаном, что отражается и на объемах товарооборота. "Мы предполагаем, что, наверное, будет визит официальный [делегации Башкирии в Узбекистан] в декабре. <…> Вообще, в целом движение [по развитию совместного сотрудничества] идет. <…> Важно, что товарооборот растет. Сейчас товарооборот по сравнению с прошлым [годом] - плюс 17%. Эти цифры сами за себя говорят", - сказал он в кулуарах II Совета регионов РФ и Республики Узбекистан.

Хабиров подчеркнул, что в двустороннем сотрудничестве региона с Узбекистаном заложена системная основа. Он также сообщил, что план взаимодействия содержится в дорожной карте, состоящей из 92 пунктов. "Все, о чем мы договариваемся, оно лежит в дорожной карте - там 92 пункта. Это и экономика, и культура, и гуманитарное, и инвестиционное сотрудничество", - добавил глава республики.

О Совете

II заседание Совета регионов РФ и Узбекистана проходит в Московской области 21-22 октября. Стороны намерены определить новые направления сотрудничества и подписать ряд соглашений. Организаторами мероприятия выступают Министерство экономического развития РФ, правительство Московской области и Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.