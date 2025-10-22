Задолженность по зарплате в РФ в сентябре выросла до 1,95 млрд рублей

Доля работников, перед которыми имелась задолженность, на конец сентября 2025 года составила менее 1%

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России, по данным на конец сентября 2025 года, составила 1 млрд 950,6 млн руб., сообщается в материалах Росстата. По сравнению с предыдущим месяцем суммарная задолженность по заработной плате увеличилась на 306,4 млн руб. (или на 18,6%), с соответствующим периодом предыдущего года - выросла на 1 млрд 461,4 млн руб. (в четыре раза).

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец сентября 2025 года на долги, образовавшиеся в 2025 году, приходится 1 млрд 468,1 млн рублей (75,3%), в 2024 году - 397,9 млн рублей (20,4%), в 2023 г году и ранее - 84,6 млн рублей (4,3%).

По данным Росстата, доля работников, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, на конец сентября 2025 года составила менее 1%.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: строительство - 44,1%, добыча полезных ископаемых - 17,5%, обрабатывающие производства - 11,6%, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 10,0%, деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 3,6%, деятельность профессиональная, научная и техническая - 3,5%, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 2,9%, транспортировка и хранение - 2,8%, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 2,0%, деятельность в области информации и связи - 1,2%, образование - 0,3%, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 0,2%, деятельность финансовая и страховая - 0,1%, торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 0,1%, предоставление прочих видов услуг - 0,1%.