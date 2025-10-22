Россия за девять месяцев увеличила выпуск удобрений на 6,4%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Россия по итогам января - сентября 2025 года увеличила выпуск минеральных удобрений по сравнению с таким же периодом годом ранее на 6,4%, до 22,8 млн тонн в пересчете на 100% питательных веществ, сообщил Росстат.

В сентябре производство удобрений выросло на 10,9% в годовом сравнении, до 2,5 млн тонн.

Выпуск аммиака за девять месяцев увеличился на 4%, до 13,9 млн тонн, в сентябре - на 5,6% в годовом сравнении, до 1,5 млн тонн.