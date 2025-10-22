Производство сливочного масла в России в январе - сентябре выросло на 2%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Производство сливочного масла в России за январь - сентябрь 2025 года составило 256 тыс. тонн, в сравнении с тем же периодом в 2024 году оно выросло на 2%, следует из материалов Росстата.

Производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины и конины за этот же период уменьшилось на 0,9%, до 2,8 млн тонн, колбасных изделий - на 0,1%, до 1,9 млн тонн. Производство мяса и субпродуктов домашней птицы увеличилось на 1,9%, до 4 млн тонн. Производство рыбы - переработанной и консервированной - уменьшилось на 1,2%, до 3,2 млн тонн.

Производство переработанного и консервированного картофеля в январе - сентябре 2025 года выросло на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 399 тыс. тонн.

Производство молока (кроме сырого) за этот же период выросло на 0,8%, до 4,5 млн тонн, маргарина - на 4,2%, до 341 тыс. тонн, сыров - на 0,8%, до 645 тыс. тонн, творога - на 1,9%, до 367 тыс. тонн. Производство кисломолочных продуктов (кроме сметаны) снизилось на 1,6%, до 1,6 млн тонн.

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в январе - сентябре 2025 года упало на 5,6%, до 6,5 млн тонн, круп - на 6,9%, до 1,3 млн тонн, сахара белого свекловичного - на 6,1%, до 2,7 млн тонн, кондитерских изделий - на 5,1%, до 3 млн тонн. Производство хлебобулочных изделий недлительного хранения снизилось на 3,1%, до 3,4 млн тонн.