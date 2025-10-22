Минфин считает, что повышение НДС на 2 п.п. не скажется на инфляции

Глава ведомства Антон Силуанов отметил, что повышение НДС даст возможность ЦБ РФ смягчать денежно-кредитную политику

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ полагает, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) на 2 п.п. принципиально не скажется на инфляции. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Госдумы.

"Если мы возьмем период 2018 2019 годов, когда тоже такое решение принимали, то изменение 2 п.п. НДС привело к росту цен на 0,7%. Поэтому мы считаем, что это принципиально на инфляцию не скажется", - сказал он.

Также Силуанов отметил, что повышение НДС даст возможность ЦБ РФ смягчать денежно-кредитную политику (ДКП). "Это будет гораздо более лучшим для возможности Центрального банка в реализации ДКП, по смягчению ее, по снижению ставки, чем финансирование дефицита бюджета", - сказал он.