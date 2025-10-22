В ЕЭК отметили роль ЕАЭС в стабильности мировой продовольственной системы

Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев отметил, что союз оказывает последовательную поддержку развивающимся и наименее развитым странам

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 22 октября. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) играет заметную роль в обеспечении стабильности мировой продовольственной системы. Об этом заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.

"В контексте поддержки усилий ЮНКТАД в области торговли и развития отмечаем, что ЕАЭС играет заметную роль в обеспечении стабильности мировой продовольственной системы", - сказал он на 16-й сессии Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Слепнев пояснил, что с момента создания ЕАЭС "оказывает последовательную поддержку развивающимся и наименее развитым странам, находящимся в состоянии экономической нестабильности и уязвимости, в форме односторонних тарифных преференций". В свете этого союз поддерживает "решение ВТО о пролонгированном предоставлении тарифных преференций государствам, исключаемым из списка наименее развитых стран ООН".

16-я сессия ЮНКТАД проходит с 20 по 23 октября в Женеве. В ней принимают участие делегации более 100 стран. Они обсуждают способы стимулирования экономических преобразований в интересах справедливого, инклюзивного и устойчивого развития. Мероприятие проходит раз в четыре года.