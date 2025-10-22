Минпромторг: производство обрабатывающих отраслей показывает позитивный импульс

По итогам января - сентября 2025 года этот вид промышленности демонстрирует рост объемов на 2,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, заявили в ведомстве

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Производство в обрабатывающих отраслях промышленности к концу текущего года демонстрирует позитивный импульс, что обусловлено завершением исполнения контрактов и госзаказов. Об этом сообщили журналистам в Минпромторге РФ, комментируя данные Росстата.

Так, по итогам января - сентября 2025 года обрабатывающая промышленность показывает рост объемов производства на 2,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Как подчеркивают в Минпромторге, сохранение темпов роста преимущественно обеспечивается направлениями, которые являются стратегически важными. В их числе производство транспортных средств и оборудования (+31,7%), фармацевтика (+15,4%), выпуск готовых металлических изделий (+15,3%) и радиоэлектроника (+14,4%).

"Таким образом, в отраслях наблюдается позитивный импульс к концу года, обусловленный традиционным завершением исполнения контрактов и госзаказов", - сказали в министерстве.