Володин: ГД ждет от Центробанка конкретных шагов по снижению ключевой ставки

Председатель Госдумы отметил, что предстоящие обсуждения доклада главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о единой государственной денежно-кредитной политике 30 октября состоятся на эту тему

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы ждут от Центрального банка РФ конкретных шагов по снижению ключевой ставки. Об этом в ходе пленарного заседания заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы ждем от Центрального банка конкретных шагов по снижению учетной ставки. Руководство Центрального банка это должно понимать", - сказал Володин.

Он отметил, что предстоящие обсуждения доклада главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о единой государственной денежно-кредитной политике 30 октября состоятся на эту тему.

На заседаниях 20 декабря 2024 года, 14 февраля, 21 марта и 25 апреля 2025 года Банк России сохранял ставку 21% годовых. 6 июня 2025 года ставка была снижена до 20% годовых, 25 июля регулятор понизил второй раз подряд ключевую ставку сразу на 2 п. п., 12 сентября ЦБ РФ в третий раз подряд снизил ключевую ставку - на 1 п. п., до 17% годовых, решение обусловлено необходимостью поддержки сбалансированного роста экономики при сохранении контроля над инфляцией.