МЭР: почти половина регионов РФ выступила за вовлечение земель под инвестпроекты

Замглавы Минэкономразвития Денис Тюпышев отметил, что к работе планируется подключить Росреестр и Росимущество

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Власти почти половины регионов России - 43 субъекта из 89 - говорят о необходимости дополнительного вовлечения в оборот земель под реализацию инвестиционных проектов. Об этом на заседании комиссии Госсовета по направлению "Инвестиции" сообщил заместитель министра экономического развития Денис Тюпышев.

"Хотелось бы обратить внимание на земли, которые нужно вовлечь в экономику под инвестиционные проекты. Мы провели опрос регионов - 76 регионов ответили на вопрос о том, есть ли у них потребность в землях на территориях крупных городов и региона в целом. 43 региона говорят о том, что им необходима работа по вовлечению земель", - сказал он.

Замглавы Минэкономразвития отметил, что к работе по вовлечению в оборот земель под инвестиционные проекты планируется подключить Росреестр и Росимущество.