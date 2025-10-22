Володин сообщил об отказе Силуанова от Нобелевских премий

Главе Минфина достаточно поддержки парламента, объяснил председатель Госдумы

Редакция сайта ТАСС

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов отказался от Нобелевских премий, потому что ему это не нужно и достаточно поддержки парламента. Такую оценку главе Минфина в ходе пленарного заседания дал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин напомнил, что раньше все "рукоплескали", если появлялись в зарубежном рейтинге.

"А еще лучше - спать не будут, ждут, когда Нобелевскую премию дадут. Вот у нас Силуанов, он отказался от Нобелевских премий. Отказался от этих всех лучших, самых лучших", - рассказал председатель ГД.

Он также отметил, что российскому Минфину важна поддержка депутатов, избранных от народа, "а не премия от Сороса".