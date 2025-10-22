В Чувашии резидент из Узбекистана вложится в производство для электроэнергетики

Стоимость инвестиций составит 588 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 22 октября. /ТАСС/. Производство высокотехнологичной продукции для электроэнергетики организует на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Новочебоксарск" в Чувашии предприятие из Узбекистана. Стоимость инвестиций составит 588 млн рублей, написал в своем Telegram-канале глава региона Олег Николаев.

"Наш узбекский партнер - [акционерное общество] "Узмахсуссувтаъмиртаъминот" - становится резидентом ОЭЗ "Новочебоксарск", они запустят производство высокотехнологичной продукции для электроэнергетики в рамках предприятия НПО "Чебоксарский электромашиностроительный завод", - сообщил глава региона.

Соответствующее трехстороннее соглашение подписано в ходе проведения II Совета регионов России и Узбекистана. "Инвестиции в 588 млн рублей (собственные средства) позволят нам максимально использовать наши сильные стороны в электромашиностроении, помогут локализовать выпуск гидро- и турбогенераторов, промышленных насосов, силовых электродвигателей, низковольтных устройств и трансформаторов до 10 МВА", - уточнил Николаев.

Планируется построить административно-производственный комплекс площадью 9 тыс. кв. м. Ожидается, что на новом производстве создадут 50 рабочих мест. Продукция будет использоваться в энергетике, химической и нефтегазовой промышленности, металлургии, строительстве.