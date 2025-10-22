ВЭБ.РФ закрыл книгу заявок на социальные облигации на 50 млрд рублей

Размещение таких облигаций позволит рефинансировать социальные проекты, в том числе строительство 69 объектов образования в 23 регионах России

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" закрыла книгу заявок на дебютный выпуск социальных биржевых облигаций серии ПБО-002Р-52, объем которого составил 50 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Размещение социальных облигаций позволит рефинансировать социальные проекты, в том числе строительство 69 объектов образования в 23 регионах России и развитие инфраструктуры трех аэропортов в Дальневосточном и Уральском федеральных округах. Планируется обеспечить 61 920 учебных мест и улучшить качество обслуживания в среднем для 3,7 млн пассажиров в год.

"Данная сделка дополнила диверсифицированную линейку долговых инструментов ВЭБ.РФ выпуском социальных облигаций. Он стал самым долгосрочным из размещенных в 2025 году выпусков облигаций, номинированных в рублях", - отметил зампредседателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский.

Спред по облигациям снижен до 185 базисных пунктов, ставка привязана к приросту индекса RUONIA, а срок погашения - четыре года. В число инвесторов вошли банки, управляющие компании, страховые организации и физические лица. Расчеты по сделке состоятся 28 октября.

Выпуск верифицирован по национальному стандарту. "ВЭБ.РФ первым из крупнейших финансовых организаций выходит с таким инструментом, верифицированным по национальной таксономии. Мы рассчитываем, что наш пример задаст новый стандарт для участников рынка", - заключил первый зампредседателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко.