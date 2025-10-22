Бессент: новые рестрикции США в отношении РФ не будут вторичными пошлинами

Предоставлять детали готовящихся санкций глава Минфина Соединенных Штатов отказался

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Новые экономические рестрикции США в отношении РФ будут представлять собой санкции, а не вторичные пошлины. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Это санкции, а не вторичные пошлины", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

Глава американского Минфина отказался предоставлять детали готовящихся антироссийских рестрикций, однако выступил с утверждением, что новые экономические ограничения "будут одними из крупнейших санкций", которые США вводили в отношении РФ. Бессент также не стал раскрывать, будут ли санкции каким-либо образом затрагивать Китай.

В начале сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Telegram-каналу "Юнашев Live" отметил, что введенные за последние четыре года санкции западных стран против России не оказали никакого эффекта на страну. Более того, подчеркнул Песков, санкции оказались "абсолютно бесполезными" с точки зрения оказания давления на РФ.-