Бессент: США готовятся ввести одни из самых серьезных санкций против РФ

Глава Минфина США считает, что президент страны Дональд Трамп разочарован переговорами по украинскому урегулированию

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Министр финансов США Скотт Бессент утверждает, что Вашингтон готовится ввести одни из самых серьезных санкций против России.

"Были закулисные переговоры, но я считаю, что президент [США Дональд Трамп] разочарован тем, на каком этапе находятся эти переговоры [по украинскому урегулированию]. Поэтому сегодня вечером или завтра утром мы объявим о существенном усилении санкций против России. Я не буду называть вам точные санкции, но могу сказать, что это будут одни из самых серьезных санкций, которые мы когда-либо вводили против Российской Федерации", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

При этом Бессент сообщил, что ожидает поддержки в санкционной политике, направленной против России, со стороны ЕС. "Они на 19-м пакете, и мы посмотрим, присоединятся ли они к нам в этом, мы их к этому побуждали. Я звонил им сегодня утром и весь день, чтобы обсудить это с ними. Я буду с ними на связи позже вечером, перед тем как улететь в Малайзию", - добавил он.

В начале сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Telegram-каналу "Юнашев Live" отметил, что введенные за последние четыре года санкции западных стран против России не оказали никакого эффекта на страну. Более того, подчеркнул Песков, санкции оказались "абсолютно бесполезными" с точки зрения оказания давления на РФ.