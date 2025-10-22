Реклама на ТАСС
МИД Нидерландов: ЕС включил в новый пакет санкций 117 судов "теневого флота" РФ

Под ограничениями находятся в общей сложности 564 судна, сообщил министр иностранных дел Давид ван Вил
20:47

ГААГА, 22 октября. /ТАСС/. Новый пакет санкций ЕС включает в себя меры против 117 судов так называемого теневого флота, заявил 22 октября глава МИД Нидерландов Давид ван Вил.

"Мы вводим санкции против 117 судов теневого флота России. В общей сложности 564 судна теперь находятся под санкциями ЕС", - написал министр в Х.

Кроме того, по его словам, в ЕС уже работают над следующим пакетом ограничений. 

