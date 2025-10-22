В Минфине США заявили о готовности вводить новые санкции против РФ

Соединенные Штаты призывают союзников к поддержке такого решения, заявил министр финансов Скотт Бессент

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. США готовы вводить новые санкции против России в связи с конфликтом на Украине и рассчитывают, что союзники их поддержат. Об этом говорится в заявлении министра финансов США Скотта Бессента, распространенном 22 октября пресс-службой Минфина.

"Министерство финансов готово принять дополнительные меры в случае необходимости для поддержки усилий президента [США Дональда] Трампа по урегулированию очередного конфликта. Мы призываем наших союзников присоединиться и придерживаться этих санкций", - заявил глава ведомства.