Минфин США заявил, что новые санкции затрагивают "Роснефть" и "Лукойл"

Компании ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России, говорится в сообщении министерства
20:58

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Новые санкции США в отношении России затронут нефтедобывающие компании "Роснефть" и "Лукойл". Об этом говорится в сообщении американского министерства финансов.

"Компании "Роснефть" и "Лукойл" включены в [санкционный] список в соответствии с указом номер 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики Российской Федерации", - говорится в документе. 

